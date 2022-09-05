Артета — о поражении от «МЮ»: мы должны были забить больше голов

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1 в матче 6-го тура английской Премьер-лиги.

«Я очень разочарован, что мы не выиграли эту игру, потому что мы могли это сделать. В определённые моменты нам не хватало дисциплины в наших защитных действиях. После пропущенного гола мы шанс за шансом доминировали в матче и навязывали свою игру, которую хотим демонстрировать. В перерыве я сказал ребятам: «Мы сможем взять этот матч».

Мы потерпели поражение, и это большой урок для нас. Если вы хотите побеждать здесь, вы должны всё делать правильно. С тем количеством моментов, которые мы создали, мы должны были забить больше голов», — цитирует Артету официальный сайт «канониров».

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?