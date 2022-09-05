Артём Дзюба отреагировал на ничью «Адана Демирспор» с «Хатайспором»

Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба прокомментировал ничью своего клуба в матче 5-го тура чемпионата Турции с «Хатайспором».



«Всех с волевой ничьей! Несмотря на все «но»… сражаемся! И будем сражаться дальше!» – написал Дзюба в социальных сетях.



Российский нападающий Дзюба начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте. По данным WhoScored, форвард нанёс один удар по чужим воротам, коснулся мяча 10 раз, а точность его передач составила 83,3%. Капитан команды, швейцарец Гёкхан Инлер, так же, как и Дзюба, остался в запасе.



Таким образом, «Адана Демирспор», сыгравший пять матчей, набрал девять очков. В следующем туре команда Винченцо Монтеллы встретится с действующим чемпионом Турции «Трабзонспором».