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Артём Дзюба отреагировал на ничью «Адана Демирспор» с «Хатайспором»

Артём Дзюба отреагировал на ничью «Адана Демирспор» с «Хатайспором»
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Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба прокомментировал ничью своего клуба в матче 5-го тура чемпионата Турции с «Хатайспором».

«Всех с волевой ничьей! Несмотря на все «но»… сражаемся! И будем сражаться дальше!» – написал Дзюба в социальных сетях.

Российский нападающий Дзюба начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте. По данным WhoScored, форвард нанёс один удар по чужим воротам, коснулся мяча 10 раз, а точность его передач составила 83,3%. Капитан команды, швейцарец Гёкхан Инлер, так же, как и Дзюба, остался в запасе.

Таким образом, «Адана Демирспор», сыгравший пять матчей, набрал девять очков. В следующем туре команда Винченцо Монтеллы встретится с действующим чемпионом Турции «Трабзонспором».

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