Артём Дзюба отреагировал на ничью «Адана Демирспор» с «Хатайспором»
Поделиться
Российский нападающий «Адана Демирспор» Артём Дзюба прокомментировал ничью своего клуба в матче 5-го тура чемпионата Турции с «Хатайспором».
«Всех с волевой ничьей! Несмотря на все «но»… сражаемся! И будем сражаться дальше!» – написал Дзюба в социальных сетях.
Российский нападающий Дзюба начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте. По данным WhoScored, форвард нанёс один удар по чужим воротам, коснулся мяча 10 раз, а точность его передач составила 83,3%. Капитан команды, швейцарец Гёкхан Инлер, так же, как и Дзюба, остался в запасе.
Таким образом, «Адана Демирспор», сыгравший пять матчей, набрал девять очков. В следующем туре команда Винченцо Монтеллы встретится с действующим чемпионом Турции «Трабзонспором».
Комментарии
- 5 сентября 2022
-
03:00
-
02:56
-
02:42
-
02:19
-
02:12
-
01:45
-
01:31
-
00:58
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:24
-
00:17
-
00:17
-
00:05
-
00:04
-
00:03
- 4 сентября 2022
-
23:59
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:54
-
23:50
-
23:48
-
23:46
-
23:41
-
23:33
-
23:31
-
23:30
-
23:26
-
23:25
-
23:19
-
23:12
Партнерский контент