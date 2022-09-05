Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это норма». Клаудиньо отреагировал на победу над «Спартаком»

«Это норма». Клаудиньо отреагировал на победу над «Спартаком»
Комментарии

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо отреагировал на победу над московским «Спартаком» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Это норма! Это «Зенит»!» – приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».

Для «Спартака» это поражение стало первым домашним в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Все эпизоды были в пользу «Зенита». Реакция тренеров и капитанов после провала «Спартака» «Все эпизоды были в пользу «Зенита». Реакция тренеров и капитанов после провала «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022