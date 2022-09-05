«Это норма». Клаудиньо отреагировал на победу над «Спартаком»
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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо отреагировал на победу над московским «Спартаком» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Это норма! Это «Зенит»!» – приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».
Для «Спартака» это поражение стало первым домашним в нынешнем сезоне чемпионата России.
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