«Это норма». Клаудиньо отреагировал на победу над «Спартаком»

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо отреагировал на победу над московским «Спартаком» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Это норма! Это «Зенит»!» – приводит слова Клаудиньо пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.



Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита». После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков. В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» отправится в гости к «Ростову».

Для «Спартака» это поражение стало первым домашним в нынешнем сезоне чемпионата России.