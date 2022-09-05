Сёмин отреагировал на победу «Зенита» в матче со «Спартаком» в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Зенита» в матче восьмого тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве и завершилась победу петербуржцев со счётом 2:1.

«Хороший матч, результат всегда закономерен. Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Бороться будут четыре команды, которые сейчас находятся наверху таблицы», — приводит слова Сёмина РБ Спорт.

На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. «Спартак», в свою очередь, располагается на пятой строчке, набрав 16 очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» сыграет с «Ростовом». Оба матча состоятся 11 сентября.