Сёмин отреагировал на победу «Зенита» в матче со «Спартаком» в РПЛ
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Зенита» в матче восьмого тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча прошла в Москве и завершилась победу петербуржцев со счётом 2:1.
«Хороший матч, результат всегда закономерен. Будет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Бороться будут четыре команды, которые сейчас находятся наверху таблицы», — приводит слова Сёмина РБ Спорт.
На данный момент «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 20 очков. «Спартак», в свою очередь, располагается на пятой строчке, набрав 16 очков.
В следующем туре «Зенит» встретится с «Оренбургом», а «Спартак» сыграет с «Ростовом». Оба матча состоятся 11 сентября.
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