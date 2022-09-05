Геннадий Орлов ответил на вопрос, в чём сила «Спартака»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о московском «Спартаке».



«В чём сила «Спартака»? Ни одной поперечной передачи. А надо было всего‑то привести 33‑летнего парня и сказать: «А зачем вы пасуете поперек поля?»



Зобнин тот же, Джикия тот же, Промес в хорошей форме. И он для «Зенита» может стать большой проблемой. Справа‑то у нас Сутормин или недавно восстановившийся Караваев. А Ловрен, страхующий их зону, уже нет тот», – приводит слова Орлова «Матч ТВ».



Вчера, 4 сентября, в матче 8-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Спартак». Встреча на стадионе «Открытие Арена» завершилась со счетом 1:2.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает первое место в чемпионате России. Сине-бело-голубые набрали 20 очков. Москвичи располагаются на пятой строчке национального первенства. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 16 очков.