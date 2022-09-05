Георгий Мелкадзе: задача «Сочи» – топ-5 по итогам сезона

Российский нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал задачу своей команды на сезон.



«Наверное, игрой довольны. Просто надо было использовать свои моменты и внимательнее быть сзади. А так, что ни контратака, то опасный момент у наших ворот. Но эта игра стала одной из лучших для нас в сезоне. Я не знаю, что случилось после перерыва. Возможно, вышли расслабленными.



Наша задача – зацепиться за первую пятёрку. Это выполнимо. Перед собой никаких целей не ставил. Просто двигаюсь от матча к матчу, уже влился в команду. И думаю, что нам по силам быть в топ-5 по итогам сезона», – приводит слова Мелкадзе Metaratings.

«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче 8-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе «ФК Краснодар», итоговый счёт — 2:1.