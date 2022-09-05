Президент «Динамо» Киев: посмотрим через 2-3 года, на каком подъёме будет футбол в России

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался об отстранении России от международных футбольных турниров.

«Пока РФС исключили на непонятно какой срок. Мы можем говорить — давайте исключим, давайте выгоним. Но это ж просто мы слова бросаем в воздух. Российских спортсменов выкинули из всех соревнований. Они нигде не играют на сегодня. У них футбол на подъеме — они сами себе делают рекламу, что он у них на подъеме. Мы посмотрим через 2-3 года, на каком подъёме он у них будет, если весь мир играет в еврокубках. Лига чемпионов со следующего года полностью переформируется. Лига Европы и Лига Конференций — все переформируется», — приводит слова Суркиса ua.Tribuna.

Напомним, ранее УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров из-за ситуации в Украине.