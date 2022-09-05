Кин: Артета, хватит искать оправдания

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о главном тренере лондонского «Арсенала» Микеле Артете.
«Хватит с меня всех этих оправданий. Артета не умеет достойно проигрывать, как и мы все, в целом.
Он даёт интервью после игры, и он должен был бы отдать должное «Манчестер Юнайтед». Но он поступает иначе. Он говорит о том, что не сделала его команда, о судьях. Хватит искать оправдания, ты проиграл со счётом 1:3», – приводит слова Кина Football Daily.
Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1. Несмотря на первое поражение в сезоне, «Арсенал» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 15 очками в активе, опережая идущие на второй и третьей строчке «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» на один балл. «Манчестер Юнайтед» набирает 12 очков и поднимается на пятую строчку.
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