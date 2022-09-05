Роналду отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»

Португальский нападающий Криштиану Роналду опубликовал пост после победы в матче шестого тура чемпионата Англии с «Арсеналом».
«Молодцы, ребята! И отдельное спасибо нашим болельщикам! Вперёд, Дьяволы!» — написал Роналду в своей социальной сети.
Роналду начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 58-й минуте. Игрок не отметился результативными действиями. По версии статистического портала WhoScored Роналду стал одним из худших игроков «Манчестер Юнайтед», получив оценку 6,26. Ниже оценка только у Гарри Магуайра (5,99).
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Отметим, португалец лишь один раз вышел на поле с первых минут.
В следующем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится 11 сентября.
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