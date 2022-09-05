Павленко: уход Федуна воспринял спокойно. Ходили слухи, поэтому удивления не было

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Павленко прокомментировал уход из клуба Леонида Федуна.

«Уход Федуна из «Спартака» воспринял спокойно. В кулуарах ходили слухи об этом, поэтому удивления не было. Федун построил стадион и базу, обеспечил финансовую составляющую.



Могу сказать о Леониде Арнольдовиче только хорошее. Ничего плохого в моей бытности игрока «Спартака» при Федуне не было», — приводит слова Павленко Sport24.

Напомним, Леонид Федун 18 лет являлся президентом «Спартака». При нём красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Несколькими месяцами ранее Федун ушёл из «Лукойла», где занимал должность вице-президента по стратегическому развитию. Позже стало известно, что «Луйкол» выкупил 100% акций «Спартака», а Леонид Федун покинул должность президента клуба.

