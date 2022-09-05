Чалов отреагировал на несостоявшийся переход Захаряна в лондонский «Челси»

24-летний российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о несостоявшемся переходе своего 19-летнего соотечественника из московского «Динамо» Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Что могу посоветовать Арсену после своей истории о срыве перехода в «Кристал Пэлас»? Очень жаль, что у него не получилось перейти. Ему желаю только удачи, работать и продолжать тот футбол, в который он умеет играть. Только удачи», — приводит слова Чалова Metaratings.

Напомним, сделка по переходу 19-летнего Захаряна в «Челси» не состоялась из-за сложностей с оплатой трансфера. Летнее трансферное окно закрылось в Англии 1 сентября, в России закроется 8 сентября. В 53 матчах за основную команду «Динамо» полузащитник забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.