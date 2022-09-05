«Продолжим вместе творить историю». Дуглас Сантос — о переподписании бразильцев «Зенита»

Крайний защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал продление контрактов со своими соотечественниками Венделом, Малкомом и Клаудиньо.

«Нет, контракты они со мной не обсуждали. Но, может быть, приняли во внимание, что и я в прошлом году продлил контракт с «Зенитом».



Вообще, они и без меня прекрасно знают, что такое «Зенит». Это очень важно для нас футболистов, когда все вопросы на любом уровне и в любой сфере, что на поле, что в жизни решаются очень быстро. Я очень рад, что все мы остались в Санкт‑Петербурге и можем продолжать творить клубную историю», — приводит слова Сантоса „Матч ТВ“.

Напомним, вчера, в матче восьмого тура РПЛ «Зенит» добился волевой победы в гостевом матче со «Спартаком» (2:1).

Бразильцы Вендел, Малком и Клаудиньо в июле этого года.