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В ходе опроса в прокуратуре Погба признался, что обращался к шаманам, но не из-за Мбаппе

В ходе опроса в прокуратуре Погба признался, что обращался к шаманам, но не из-за Мбаппе
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба был опрошен прокуратурой после того, как заявил, что подвергался вымогательству и угрозам со стороны организованной банды, в состав которой входил его брат Матиас. Во ходе опроса французский футболист объяснил ситуацию со слухами о том, что он обращался к шаманам, чтобы наложить проклятье на своего товарища по сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает
Get French Football News.

По сведениям источника, Погба в прокуратуре пояснил, что некоторое время назад он действительно прибегал к помощи шамана, однако целью этого было не проклятье Мбаппе, а помощь работе благотворительной организации, которая занимается благополучием детей в Африке.

Ранее стало известно, что банда вооружённых мужчин потребовала у Погба € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне. Поль Погба утверждал, что узнал среди шантажистов своего старшего брата Матиаса Погба, который, в свою очередь, обещал раскрыть сенсационные новости о нём.

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