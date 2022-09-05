В ходе опроса в прокуратуре Погба признался, что обращался к шаманам, но не из-за Мбаппе

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба был опрошен прокуратурой после того, как заявил, что подвергался вымогательству и угрозам со стороны организованной банды, в состав которой входил его брат Матиас. Во ходе опроса французский футболист объяснил ситуацию со слухами о том, что он обращался к шаманам, чтобы наложить проклятье на своего товарища по сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает
Get French Football News.
По сведениям источника, Погба в прокуратуре пояснил, что некоторое время назад он действительно прибегал к помощи шамана, однако целью этого было не проклятье Мбаппе, а помощь работе благотворительной организации, которая занимается благополучием детей в Африке.
Ранее стало известно, что банда вооружённых мужчин потребовала у Погба € 13 млн за то, что футболист перестал финансово помогать им после того, как стал выступать на профессиональном уровне. Поль Погба утверждал, что узнал среди шантажистов своего старшего брата Матиаса Погба, который, в свою очередь, обещал раскрыть сенсационные новости о нём.
Погба отказался оставить автограф на футболке «МЮ» для фаната
- 5 сентября 2022
-
07:24
-
07:14
-
07:13
-
07:02
-
06:25
-
06:19
-
05:58
-
05:27
-
05:14
-
04:55
-
04:54
-
04:43
-
04:26
-
04:04
-
04:02
-
03:57
-
03:40
-
03:18
-
03:00
-
02:56
-
02:42
-
02:19
-
02:12
-
01:45
-
01:31
-
00:58
-
00:51
-
00:33
-
00:28
-
00:24
-
00:17
-
00:17
-
00:05
-
00:04
-
00:03