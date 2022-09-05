«Потрясающий матч». Сёмин высказался об игре Кварацхелии с «Лацио»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении 21-летнего грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче пятого тура чемпионата Италии с «Лацио» (2:1), в котором ему удалось отметиться победным голом.

«Я с удовольствием смотрю его матчи, в том числе и вчерашний. Он сыграл потрясающий матч по качеству, поучаствовал в победе команды. Сейчас он очень сильно играет индивидуально. Хороший момент: сразу видно, что он прилагает много сил ради командной работы, в оборонительных действиях, дисциплинирован. На мой взгляд, за последнее время в итальянском футболе никто из новичков молодых так ярко не начинал.

Не думаю, что до конца сезона он будет участвовать в гонке бомбардиров, потому что он играет не на той позиции, где забивают много голов. Ему приходится много играть в обороне. Пожелаем ему большей реализации. Вчера он мог еще забить два мяча, когда сначала попал в штангу, затем был выход один на один. Мог сделать и хет‑трик. Но в итальянском чемпионате много бомбардиров, которые претендуют на звание лучшего», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, в пяти матчах Серии А за «Наполи» на счету Кварацхелии четыре забитых мяча и одна результативная передача.