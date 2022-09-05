Маклаков — о поражении «Спартака»: всё дело в психологии. Команда неправильно настроилась

Заслуженный артист России Алексей Маклаков прокомментировал поражение «Спартака» в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«У „Спартака“ ничего не получилось. Полный провал в центре. Если бы не Соболев, счет мог бы быть гораздо крупнее в пользу «Зенита». Думаю, всё дело в психологии. Команда неправильно настроилась. Закончилась интрига в борьбе за чемпионство? Нельзя так говорить. Игра только началась. Иначе зачем тогда играть в футбол – чтобы бороться за второе и третье место? Надо биться за чемпионство.
Как остановить «Зенит»? Нет неостанавливаемого танка. Есть только хорошее оружие, которое может его остановить. «Спартаку» надо было играть на встречных курсах, а не садиться в оборону. Конечно, класс у «Зенита» выше. Это самая финансируемая команда, у которой нет денег, и ребята бесплатно играют. Шутка», — приводит слова Маклакова РБ Спорт.
Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 и стал единоличным лидером РПЛ.
- 5 сентября 2022
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