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Гончаренко опубликовал ироничный пост со своей фотографией о судействе в матчах «Урала»

Гончаренко опубликовал ироничный пост со своей фотографией о судействе в матчах «Урала»
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45-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко, возглавляющий «Урал», иронично высказался о судействе в матчах екатеринбургской команды, использовав собственное фото, сделанное во время трансляции матча восьмого тура чемпионата России с московским «Динамо» (1:2).

«На судейство можно смотреть только таким глазом, как правый», — гласит публикация Гончаренко в одной из социальных сетей.

Напомним, Гончаренко возглавил «Урал» в августе этого года, он подписал контракт с клубом до 30 июня 2024 года. Под его руководством екатеринбуржцы уступили «Нижнему Новгороду» (0:1), «Зениту» (0:4) и «Динамо» (1:2), обыграв лишь «Сочи» (2:0) в стартовой игре группового этапа Кубка России. В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с «Торпедо».

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