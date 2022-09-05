Дмитрий Скопинцев: дал совет Захаряну — высыпаться и отдаваться футболу

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о несостоявшемся переходе Арсена Захаряна в лондонский «Челси».

«Как Арсен переживает ситуацию с трансфером? Он рассудительный парень, плюс мы ему помогаем разговорами. Какие даём советы? Надо высыпаться и отдаваться футболу. А так конкретно — это его чуйка, его решение. Он принимает решение сам. Конечно, 99% на его месте хотели бы перехода в такую команду. Но мы надеемся, что он ещё вырастет с нами.

Думаю, он верит, что зимой всё будет, и он перейдёт. Играл ли я с футболистами более высокого уровня, чем Захарян? Когда играл в «Зените» и «Краснодаре», там были такие. Аршавин, Халк, Кабелла, Мануэл Фернандеш. Я бы, правда, не стал сравнивать их с Арсеном, потому что Арсен ещё молод», — приводит слова Скопинцева РБ Спорт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Арсен Захарян в летнее трансферное окно был близок к переходу в «Челси».