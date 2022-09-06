Обамеянг тренируется в маске, ему сломали челюсть во время ограбления
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» тренируется в маске. Габонскому нападающему сломали челюсть во время августовского ограбления.
Тогда 33-летний Обамеянг был футболистом «Барселоны» и находился в своём доме в Испании. Четверо вооружённых грабителей ограбили его дом, угрожали его семье огнестрельным оружием и сломали ему челюсть. Сообщалось, что футболист будет восстанавливаться около месяца. В конце трансферного окна Обамеянг перешёл в «Челси».
Матч «Динамо» Загреб» — «Челси» состоится сегодня, 6 сентября. Начало – в 19:45 мск. В этой игре нападающий может дебютировать за новую команду.
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