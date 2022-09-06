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Чешский тренер «Оренбурга»: я работаю не ради денег. В гроб с собой ничего не заберу

Чешский тренер «Оренбурга»: я работаю не ради денег. В гроб с собой ничего не заберу
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что работает в России не ради денег.

«Конечно, возможность зарабатывать больше за счёт выплат от РПЛ – это стимул занять место выше. Но дополнительный – я работаю не ради денег. Когда я умру, в гроб с собой ничего не заберу», — сказал Марцел Личка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Напомним, Личка работает главным тренером «Оренбурга» с 2020 года. Ранее он возглавлял «Динамо» из Бреста и чешский «Хмел».

В сезоне-2022/2023 «Оренбург» набрал девять очков в восьми матчах Российской Премьер-Лиги. Команда под руководством Марцела Лички занимает 12-е место в турнирной таблице.

Полную версию интервью читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:

«Могут сказать: «Работал в России – мы тебя не хотим». Интервью с чешским тренером из РПЛ «Могут сказать: «Работал в России – мы тебя не хотим». Интервью с чешским тренером из РПЛ
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