Тренер «Оренбурга»: в любом клубе РПЛ наши игроки могли бы зарабатывать в два раза больше

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что футболисты команды не получают большие деньги. По его словам, игроки «Оренбурга» могли бы зарабатывать в любом другом клубе РПЛ в два раза больше.
«Какие премиальные перед сезоном пообещали, такие и выплатили. Было ли там шесть нулей? Нет. Мы держим планку, сумасшедшие деньги не платим. В любой другой команде РПЛ наши игроки могли бы зарабатывать в два раза больше.
Увеличился ли бюджет в РПЛ? Да. Все игроки, которые перешли с нами из ФНЛ, получили обновлённые контракты. В плане всех выплат у нас всё чётко. Но Василий Петрович всегда говорит: «Вот у меня есть 100 рублей, и я тебе могу дать 100 рублей. 101 не могу – у меня есть только 100», — сказал Марцел Личка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полную версию интервью читайте эксклюзивно на «Чемпионате»:
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