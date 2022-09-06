Кунде объяснил, почему перешёл в «Барселону», испытывающую финансовые проблемы

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде объяснил, почему принял решение перейти в команду.

«Барселона» — один из крупнейших клубов мира, он всегда вселял надежду и, несмотря на экономические трудности, продолжает вселять надежду», — приводит слова Кунде Mundo Deportivo.

23-летний Кунде стал игроком «Барселоны» в июле 2022 года, перейдя из «Севильи» за € 50 млн. Долгое время каталонцы не могли заявить новичка на сезон, поэтому футболисту пришлось пропустить первые две игры в чемпионате Испании. Далее Кунде дважды выходил в стартовом составе «Барселоны» и отдал две результативные передачи.

Видеообзор. «Севилья» — «Барселона». Испанская Примера – 2022/2023. 4-й тур:

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