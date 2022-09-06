Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Давид Алаба: Каземиро был нужен новый вызов

Давид Алаба: Каземиро был нужен новый вызов
Комментарии

Защитник «Реала» Давид Алаба поделился мнением о переходе полузащитника Каземиро из мадридского клуба в «Манчестер Юнайтед».

«Я год назад был в похожей ситуации. Мы с ним много говорили на эту тему. После того как он провёл девять лет в «Реале», ему был нужен новый вызов. От всего сердца желаю ему всего наилучшего», — цитирует Алабу Goal.

Сам Алаба перешёл в «Реал» после того, как провёл в «Баварии» 13 лет. В мадридский клуб он перешёл в качестве свободного агента.

30-летний Каземиро стал игроком английского клуба 22 августа 2022 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 70,65 млн. Бразильский футболист подписал соглашение с новой командой на четыре сезона. В текущем сезоне футболист выходил в футболке «Манчестер Юнайтед» только на замену. Против «Саутгемптона» бразильский полузащитник провёл на поле 11 минут, против «Лестера» — 31 минуту, а против «Арсенала» — 10 минут.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Главный тренер «МЮ» тен Хаг объяснил, почему держит Каземиро на скамейке запасных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022