Давид Алаба: Каземиро был нужен новый вызов

Защитник «Реала» Давид Алаба поделился мнением о переходе полузащитника Каземиро из мадридского клуба в «Манчестер Юнайтед».
«Я год назад был в похожей ситуации. Мы с ним много говорили на эту тему. После того как он провёл девять лет в «Реале», ему был нужен новый вызов. От всего сердца желаю ему всего наилучшего», — цитирует Алабу Goal.
Сам Алаба перешёл в «Реал» после того, как провёл в «Баварии» 13 лет. В мадридский клуб он перешёл в качестве свободного агента.
30-летний Каземиро стал игроком английского клуба 22 августа 2022 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 70,65 млн. Бразильский футболист подписал соглашение с новой командой на четыре сезона. В текущем сезоне футболист выходил в футболке «Манчестер Юнайтед» только на замену. Против «Саутгемптона» бразильский полузащитник провёл на поле 11 минут, против «Лестера» — 31 минуту, а против «Арсенала» — 10 минут.
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