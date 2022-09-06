Суперкомпьютер определил главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов
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Сегодня, 6 сентября, пройдут первые матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Суперкомпьютер Gracenote определил главных претендентов на победу в турнире.
21% отдан действующему обладателю турнира — мадридскому «Реалу». На процент меньше у действующего финалиста — «Ливерпуль». В 19% оценивают шансы «Манчестер Сити» победить в Лиге чемпионов, в 10% — мюнхенской «Баварии».
В 5% оцениваются шансы «ПСЖ» и лондонского «Челси», в 4% — «Барселоны» и мадридского «Атлетико». Шансы остальных команд оценены в 2% и менее.
Сегодня, 6 сентября, состоятся восемь матчей группового этапа, завтра пройдут оставшиеся восемь. Финал Лиги чемпионов-2022/2023 состоится 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле (Турция).
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