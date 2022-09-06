«Бавария» подпишет Кейна в 2023-м, если Гарри отклонит новый контракт с «Тоттенхэмом»

Мюнхенская «Бавария» предстоящим летом намерена подписать контракт с нападающим английского «Тоттенхэма» Гарри Кейном. Немецкая команда сделает предложение, если футболист не согласует новое соглашение со «шпорами». Об этом сообщает Bild. По сведениям источника, спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич внимательно следит за ситуацией с контрактом Кейна.

29-летний Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». Его действующее соглашение с английской командой истекает в 2024 году. В нынешнем сезоне чемпионата страны нападающий забил пять голов в шести встречах. Летом 2021-го Кейн был близок к переходу в «Манчестер Сити», однако трансфер сорвался.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: