Холанд забил больше голов, чем 72 команды топ-5 лиг в нынешнем сезоне
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд демонстрирует превосходную результативность на старте сезона. На счету норвежского футболиста 10 голов в шести матчах английской Премьер-лиги (АПЛ). Это больше, чем у 72 команды топ-5 лиг нынешнего сезона. Об этом сообщает Whoscored в «Твиттере».
22-летний Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии». По сведениям Transfermarkt, сделка обошлась английскому клубу в € 60 млн. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.
Улучшить свою статистику в рейтинге бомбардиров Холанд сможет в предстоящих матчах с «Тоттенхэмом» (10 сентября), «Вулверхэмптоном» (17 сентября) и «Манчестер Юнайтед» (2 октября).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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