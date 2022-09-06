Худяков: пришёл в академию «Локо» и услышал: «Всё, ты вратарь. Ты самый большой в команде»

18-летний голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал, как стал вратарём. По его словам, в детстве в академии железнодорожников его поставили на ворота из-за высокого роста.

«Я пришёл на отбор в академию «Локо-2», прошёл его и на первой тренировке мне сказали: «Всё, ты вратарь. Ты самый большой в команде». Обычно во дворе самый крупный встаёт в ворота. Вот здесь была такая же ситуация.

Мой первый тренер Здоров Валерий Александрович потихоньку с каждой тренировкой учил и рассказывал, что мне нужно развивать и какие качества важны для вратаря. Первое время тренера вратарей у нас не было, поэтому была просто обычная разминка, даже без падений. Ловили мяч внизу и на уровне головы. Потом появился тренер вратарей Широков Алексей Дмитриевич, и вот с этого момента я начал сильно прогрессировать. Стал понимать, что от меня требуется, кто такой вратарь и какую роль в команде он играет», — приводит слова Худякова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Худяков уже успел провести за основную команду «Локомотива» 23 матча, в которых пропустил 41 гол. При этом в пяти играх Даниил сохранил ворота своей команды в неприкосновенности.