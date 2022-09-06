«Барселона» летом отклонила предложение «Арсенала» по Торресу

Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно хотел подписать контракт с нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом и предложил за футболиста € 30 млн. Однако в испанском клубе ответили отказом. Об этом сообщает The Sun.
22-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. В 29 матчах за испанскую команду на счету нападающего семь голов и шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.
В нынешнем сезоне «Барселона» набрала 10 очков в четырёх турах и идёт на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, уступая только «Реалу». В чемпионате Англии «Арсенал» идёт первым, набрав 15 очков в шести матчах.
Видеообзор. «Севилья» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 4-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 8 сентября 2022
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00
-
03:52
-
03:38