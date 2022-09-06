«Барселона» летом отклонила предложение «Арсенала» по Торресу

Лондонский «Арсенал» в летнее трансферное окно хотел подписать контракт с нападающим «Барселоны» Ферраном Торресом и предложил за футболиста € 30 млн. Однако в испанском клубе ответили отказом. Об этом сообщает The Sun.

22-летний Торрес стал игроком «Барселоны» в начале 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за € 55 млн. В 29 матчах за испанскую команду на счету нападающего семь голов и шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

В нынешнем сезоне «Барселона» набрала 10 очков в четырёх турах и идёт на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, уступая только «Реалу». В чемпионате Англии «Арсенал» идёт первым, набрав 15 очков в шести матчах.

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