«Судья похоронил «Торпедо». Сын Стрельцова — о дважды перебитом пенальти с «Ростовом»

Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, высказался о судейской работе Яна Бобровского в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Торпедо» 0:1 «Ростов».

«Если смотреть все остальные пенальти, которые были, то здесь так придрался. Третий раз было уже смешно ставить на «точку». Там пробили так безобразно по центру. Судья похоронил команду на последней минуте. Давайте тогда перебивать все остальные пенальти — и где забито, и где вратарь вышел. Везде выходят. Придрался», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, футболисты «Ростова» в конце матча дважды перебивали пенальти из-за того, что вратарь «Торпедо» Егор Бабурин в момент удара убирал ногу от линии ворот. Дважды вратарь отразил пенальти, и лишь с третьей попытки Максим Осипенко на 90+9-й минуте принёс «Ростову» победу.

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