Гендиректор «Химок» подтвердил свой уход из клуба

Генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов отреагировал на новость об уходе из подмосковного клуба. Функционер сообщил, что сейчас занимается передачей дел своему преемнику. При этом имя преемника он называть не стал.

«Правда ли, что до 10 сентября я покину «Химки»? Не знаю, может быть, до 11-го. Не могу сказать, что точно до 10-го, но процесс передачи дел идёт. Могу ли сказать, кому передаю? Пока нет», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Напомним, «Чемпионат» сообщал, что главными кандидатами на пост гендиректора «Химок» вместо Дмитрия Ульянова являются Владимир Габулов и Александр Зайцев, которые ранее уже занимали эту должность.

Ранее также стало известно об увольнении главного тренера команды Николая Писарева и назначении на освободившуюся должность Спартака Гогниева.