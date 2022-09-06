Менди отклонил новый контракт от «Челси», клуб предлагает ему получать меньше Кепы

Вратарь лондонского «Челси» Эдуард Менди отклонил предложение нового контракта от клуба. Это связано с тем, что по новому соглашению сенегальскому вратарю предлагают зарабатывать меньше его дублёра Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает Evening Standard.
По сведениям источника, 27-летний Аррисабалага в настоящее время зарабатывает € 221 тыс., Менди же предложили контракт на худших условиях.
30-летний Менди стал игроком «Челси» в сентябре 2020 года. В 99 матчах за команду сенегалец пропустил 78 голов и 49 раз сыграл «на ноль». Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
«Челси» после шести матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) набрал 10 очков и идёт на шестой строчке турнирной таблицы.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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