Червиченко: может, история Захаряна с «Челси» была побуждением «Зенита» перехватить его

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о несостоявшемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».
«До истории перехода Зинченко в «Ман Сити» я вообще не верил в такие вещи. Я был шокирован, когда всё это оказалось правдой. Я смотрю и английский чемпионат, и французский, и другие: не понимаю, что именно в Захаряне заинтересовало «Челси». Разве что перспектива.
На сегодняшний день не то что уровень «Челси», а даже французскую лигу не потянет.
Может быть, сейчас какая-то физиологическая яма. Но он не выглядит таким игроком, которого «Челси» очень хотел купить и не сделал это только по техническим проблемам. В этой шумихе есть и вторая сторона. В момент цветения русофобии брать игрока из России — странно.
Может быть, играми агентов попахивает. Иногда агенты вытворяют такие вещи, на которые, кажется, простые люди не способны. Может быть, это было побуждение «Зенита» перехватить игрока. Агенты очень креативные люди.
Я видел нынешний «Челси», и пока Захаряна там не вижу. Захарян — не уровень топ-5 лиг? Смотря какого клуба. Может быть, в середняке Германии или Франции заиграл бы. В Испании я его с трудом вижу в командах, занимающих первые пять мест. В Англии тоже.
Согласен, что у Захаряна хороший потенциал и игрок он хороший. Просто имею в виду, что его нынешнее состояние — это не игрок топ-клуба Англии. Может, на халяву взять хорошего парня — да. Но чтобы все усердно занимались, а после того, как переход не получился из-за невозможности заплатить, все сели и начали рыдать — такого точно нет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 8 сентября 2022
-
10:04
-
10:02
-
10:00
-
09:47
-
09:45
-
09:40
-
09:39
-
09:36
-
09:31
-
09:25
-
09:20
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:10
-
07:52
-
07:36
-
07:30
-
07:12
-
06:53
-
06:45
-
06:35
-
06:34
-
05:34
-
05:34
-
05:22
-
04:59
-
04:54
-
04:45
-
04:32
-
04:19
-
04:00
-
03:52
-
03:38