«Урал» подписал нидерландского нападающего Рая Влута

Нидерландский нападающий Рай Влут продолжит карьеру в «Урале», информирует официальный сайт «Астаны», в составе которой выступал футболист.

Отмечается, что «Урал» воспользовался опцией выкупа контракта Влута.

«Футбольный клуб «Астана» благодарит Рая за время, проведённое в клубе, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба казахстанского клуба.

В составе «Астаны» Влут провёл 19 матчей, где забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за ПСВ, «Камбюр», «Фрозиноне», «Сент-Трюйден» и ряд других клубов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 800 тыс.

За всю карьеру на профессиональном уровне Рай Влут провёл 283 матча, забил 91 гол и отдал 31 результативную передачу.