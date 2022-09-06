Бразилец забил абсурдный автогол, после которого его отстранили от футбола. Видео

Очередной ролик из региональных латиноамериканских лиг стал вирусным в социальных сетях. На этот раз резонанс вызвало видео странного автогола в матче второго дивизиона чемпионата штата Амазонас «Атлетико Амазонес» — «Суль Америки».

Защитник «Атлетико» Хулио Кампос на 89-й минуте получил пас вблизи своей штрафной площади и по непонятной причине нанёс нацеленный удар по собственным воротам. Партнёры Хулио на удивление спокойно отреагировали на такое действие Кампоса. Из-за этого автогола «Атлетико» проиграл матч со счётом 1:3.

Абсурдный автогол защитника из Бразилии

По сведениям бразильских СМИ, Хулио Кампос был отстранён от деятельности, связанной с футболом, из-за этого автогола. Местная футбольная федерация проводит в отношении его расследование.