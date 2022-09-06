«Безобразно и подозрительно». Канчельскис — о судействе в матче «Торпедо» — «Ростов»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о судействе в матче 8-го тура РПЛ, в котором встречались «Торпедо» и «Ростов». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан. Единственный мяч они забили в компенсированное время с пенальти. При этом «Ростов» дважды перебивал 11-метровый, так как голкипер «Торпедо» Егор Бабурин раньше времени покидал ленточку ворот.



«Перебивали бы до забитого. Придумали тоже. Везде прыгают, везде делают шаг, а здесь они увидели. Он в центр поля выбежал? Все вратари делают шаг. Судейство безобразное. Как VAR начал заниматься этой ерундой, так все судьи стали перепуганы. Зачем вообще судья нужен, если есть VAR? Судите по VAR.



Три раза перебивать — это уже слишком безобразно и подозрительно. У нас есть ЭСК, которая будет просматривать. Все перепуганные, боятся что-то сделать. Что вы творите? Есть комитет — пусть они там разбираются. А «Торпедо» очко не помешало бы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.