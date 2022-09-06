«Факел» объявил об уходе Олега Василенко с поста главного тренера

Главный тренер «Факела» Олег Василенко покинул свой пост, сообщает пресс-служба воронежского клуба. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора. Хочется поблагодарить генерального и спортивного директоров клуба за приглашение в столь сложный и интересный проект. Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова. «Факел» всегда будет в моём сердце. Желаю клубу удачи!» — отметил Василенко.

Временно исполнять обязанности главного тренера «Факела» будет Дмитрий Пятибратов.

«Факел» в восьми матчах набрал четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.