Пользователи YAPPY появились в эфире спортивного канала в качестве телеведущих

Телеканал «Матч ТВ» и российская соцсеть YAPPY подвели итоги конкурса #yappyнаматче. Победителей определили амбассадор YAPPY, актриса Анна Хилькевич совместно с телеканалом.

Конкурс прошёл в соцсети YAPPY, в которой искали телеведущего. Участникам предложили показать, как они занимаются спортом и произносят скороговорку одновременно. Видео нужно было выложить в YAPPY-аккаунт под специальным хештегом. Конкурсные ролики составили подборку. 30 авторов самых популярных видео получили последнее задание — прокомментировать финал баскетбольного матча между СССР и США на Олимпиаде 1972 года.

Результатом коллаборации стал День YAPPY на «Матч ТВ», который прошёл 30 августа. В эфир с телеведущими вышли победители конкурса — Владислав Шевцов и Елена Терновая.

Владислав Шевцов — сотрудник РАН и преподаватель физики в МГУ. Он ведёт блог о физике. Елена Терновая снимает комедийные видео, скетчи со своей собакой, влоги из путешествий.

«Я хотел выбрать необычное упражнение и скороговорку. Тянул штангу, а скороговорка пришла в голову из физики — это стишок, который помогает запомнить закон Архимеда», — рассказал Владислав.

«Я сняла видео на баскетбольной площадке, рассказала любимую скороговорку «Как на горке, на пригорке стоят 33 Егорки». Думаю, многие искали идеи, просматривали конкурентов — так мой ролик набрал множество просмотров», — отметила Елена.

Владислав и Елена заменили ведущих в студии и провели часть программы самостоятельно, представив зрителям свой репортаж с матча РПЛ. Творчество блогеров повторяли в эфире. На канале также состоялся релиз видеоподборки, посвящённой футболу.

«Диджитал и ТВ-эфир всё больше проникают друг в друга. Мы провели замечательный конкурс, сподвигли людей заниматься спортом, речью, снимать видео. Победили симпатичные ребята, которым, я уверен, это придаст импульс и в блогерстве, и в журналистике, если они захотят. Уверен, это далеко не последнее наше взаимодействие с YAPPY!» — отметил директор департамента креативных решений «Матч ТВ» Илья Кузнецов.

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