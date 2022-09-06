Мостовой назвал травму Мартинса серьёзной потерей для «Спартака»
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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал травму полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры. Ранее стало известно, что из-за травмы Мартинс пропустит три месяца.
«Конечно, это весомая потеря. Он стал основным центральным полузащитником, хотя многие сомневались. Всех меняли, а он играл без замен. Поэтому серьёзная потеря для «Cпартака». Компенсация — могут выйти другие, которые получают мало времени», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, после восьми туров «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков. Отставание от идущего на первом месте «Зенита» — четыре очка.
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