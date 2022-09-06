Комличенко: стыдно, как пробил пенальти в матче с «Торпедо», просто катастрофа

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ с «Торпедо». Встреча закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч южане забили в компенсированное время с пенальти, который перебивали дважды. Комличенко свою попытку не реализовал.



«Сначала бил Голенков, потом я — Бабура прочитал. Я решил поменять (манеру удара), пробил плохо, по центру. Коряво, вообще ужас. Катастрофа.



Как решали кому бить? Стояли, общались. Должен был бить Полоз, его Георгич назначил. Но Полоза поменяли. Второго варианта не было. Сейчас, думаю, будет Осипенко. Нельзя так бить, четыре подряд в чемпионате не забили. Катастрофа.



Стыдно ли? Да. Конечно. Мастерства, значит, нет. Это наши моменты, которые обязаны реализовывать», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».