«Селтик» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 6 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Селтиком» и мадридским «Реалом». Команды будут играть на стадионе «Селтик Парк» в Глазго (Шотландия). Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



В квартете F, в котором соревнуются шотландский и испанский клубы, представлены команды из Германии и Украины. Это «РБ Лейпциг» и «Шахтёр» соответственно.



Сегодня также состоится встреча между подопечными Доменико Тедеско и «горняками», она также начнётся в 22:00 мск. Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.