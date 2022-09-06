Мбаппе признал, что Макрон просил его остаться в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном о своём будущем. По словам французского форварда, глава государства просил его остаться в «ПСЖ» и не уходить в «Реал».
«Я никогда не думал, что буду говорить с президентом Франции о своём будущем. Это действительно невероятно, просто безумно.
Он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты остался. Я не хочу, чтобы ты сейчас уезжал. Ты очень важен для страны». Конечно, когда такое говорит президент, это имеет значение», — цитирует Мбаппе New York Times.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды в 2017 году, а через год заключил полноценный контракт с парижанами. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в пяти матчах французской Лиги 1 и забил семь голов.
- 8 сентября 2022
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