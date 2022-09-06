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В Катаре отменили карантин для непривитых от коронавируса в преддверии ЧМ-2022

В Катаре отменили карантин для непривитых от коронавируса в преддверии ЧМ-2022
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Катар отменил карантин для въезжающих в страну непривитых от коронавирусной инфекции иностранных гостей, сообщает Reuters.

Тем не менее путешественники, прибывающие в Катар, по-прежнему должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 48 часов до въезда в страну, или результат экспресс-теста на антиген, выполненного за 24 часа до поездки. Иностранные гости с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию будут вынуждены отправиться на карантин.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.

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