В Катаре отменили карантин для непривитых от коронавируса в преддверии ЧМ-2022

Катар отменил карантин для въезжающих в страну непривитых от коронавирусной инфекции иностранных гостей, сообщает Reuters.



Тем не менее путешественники, прибывающие в Катар, по-прежнему должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 48 часов до въезда в страну, или результат экспресс-теста на антиген, выполненного за 24 часа до поездки. Иностранные гости с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию будут вынуждены отправиться на карантин.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, которая одержала победу на мундиале, прошедшем в 2018 году в России.