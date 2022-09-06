Пивоваров: Норманн мотивирован выступать за «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал переход полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна в московский клуб на правах аренды.
«В связи с уходом Николы Моро мы нуждались в усилении центра полузащиты — и в лице Матиаса мы его нашли. Норманн находится в отличной физической форме и мотивирован выступать за «Динамо».
На наш взгляд, в свете известных событий для всего российского футбола важно, что «Ростов» сохранил права на футболиста-легионера, и в ходе сделки между клубами были учтены интересы всех сторон. Учитывая текущую обстановку, выбранная нами схема аренды с правом выкупа позволяет нам минимизировать риски и рассмотреть вариант долгосрочного сотрудничества следующим летом», — приводит слова Пивоварова пресс-служба «Динамо».
- 8 сентября 2022
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