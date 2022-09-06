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Бувач: болельщики не понаслышке знают о сильных качествах Норманна

Бувач: болельщики не понаслышке знают о сильных качествах Норманна
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Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал переход в стан бело-голубых полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна. Сегодня стало известно, что норвежец перешёл в московский клуб.

«Болельщики и эксперты в России не понаслышке знают о сильных качествах Норманна. Мы уверены, что он поможет нам стабильнее действовать в обороне и быстрее играть в атаке», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.

Напомним, летом 2021 года Норманн на правах аренды перешёл из «Ростова» в «Норвич». До перехода в «Ростов» в 2018-м Норманн выступал за клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион». Ранее Матиас заявлял норвежским СМИ, что не хочет возвращаться в Россию.

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