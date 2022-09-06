Мбаппе: думаю, что вот-вот выиграю «Золотой мяч»
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал о своих ожиданиях от голосования на премию «Золотой мяч». В прошлом году обладателем награды стал одноклубник Килиана Лионель Месси, в 2020 году премию отменили из-за досрочного завершения нескольких чемпионатов из-за распространения коронавируса.
«Я думаю, что вот-вот выиграю «Золотой мяч», давно говорю, что это моя мечта. Роналду с Месси скоро закончат, их место займёт кто-то новый», – цитирует Мбаппе New York Times.
Ранее нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признался, что «Золотой мяч» — это его детская мечта. Футболист сказал, что сейчас он не так уж и далёк от её осуществления.
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