Мостовой: «Реал» и «Барса» хотят Захаряна? Про бразильцев такое пишут по 5 раз в день

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти в один из испанских топ-клубов. Ранее об этом сообщили испанские СМИ.



«Я бы не стал концентрироваться на этом. Ясно, что в последнее время Захарян — не уровень «Реала» и «Барсы». Но я бы тоже не хотел говорить, ведь парню 19 лет. У него идёт период осознания, что он становится сильным футболистом. Хорошо, что пишут и говорят. Но открыть сайт бразильцев — там человек сто.



У нас получается так, что одного футболиста заметили для Европы — это уже хорошо. Надо спокойно к этому относиться, чтобы не передозировать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.