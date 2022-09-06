Прокурор запросил для экс-директора «Чертаново» Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы

Прокурор запросил для бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».

Напомним, Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.