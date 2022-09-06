Ларин высказался о решении обвинения запросить для него 4 года и 4 месяца лишения свободы

Бывший гендиректор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал требование прокурора запросить для него 4 года и 4 месяца тюремного заключения по делу о мошенничестве.
«Прокурор запросил 4 года и 4 месяца лишения свободы. Из Москомспорта выступили достаточно лояльно. Если правильно понимаю, у них позиция такая: как суд решит, так и решит. Мои адвокаты пытались переквалифицировать на другую статью — нецелевое расходование средств. Для нас очевидно, что деньги были потрачены на школу. Пусть и не на то, на что выделялись. Про перспективы сложно что-то говорить.
Переквалификация на более мягкую статью дала бы больше возможности не сесть в тюрьму. Одно дело — мошенничество в особо крупном размере, другое — нецелевое использование. В том числе срок наказания по этой статье меньше.
Футбольным людям всё должно быть понятно. Никаких претензий по трансферам, экипировке и сотрудничестве с одним агентом — в которых нас обвиняли некоторые СМИ — быть не может», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 8 сентября 2022
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