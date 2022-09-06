Экс-директор «Чертаново» Ларин ответил на вопрос, готовится ли собирать вещи в колонию

Бывший гендиректор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал о своём настроении касательно уголовного дела, возбужденного против него.
«Готовлюсь ли собирать вещи в колонию перед последним заседанием? 23 сентября будет небольшое заседание, где будет моё последнее слово. Буквально через несколько дней будет приговор. Я думаю, какие вещи должны лежать в сумке. На всякий случай. Уже становится холодно, а мне в ноябре 50 лет. Понимаю, что есть возможность встретить 50-летие в СИЗО», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы.
- 8 сентября 2022
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