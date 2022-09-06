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«ПСЖ» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«ПСЖ» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Сен-Жермен» — «Ювентус».

«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Верратти, Витинья, Хакими, Нуну Мендеш, Месси, Мбаппе, Неймар.

«Ювентус»: Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Паредес, Миретти, Рабьо, Костич, Куадрадо, Милик, Влахович.

Соперниками «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса» по группе Н в Лиге чемпионов являются «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».

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