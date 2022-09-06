«ПСЖ» — «Ювентус»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Ювентуса» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Пари Сен-Жермен» — «Ювентус».



«ПСЖ»: Доннарумма, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Верратти, Витинья, Хакими, Нуну Мендеш, Месси, Мбаппе, Неймар.



«Ювентус»: Перин, Данило, Бонуччи, Бремер, Паредес, Миретти, Рабьо, Костич, Куадрадо, Милик, Влахович.

Соперниками «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса» по группе Н в Лиге чемпионов являются «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».