Ларин — о судебном процессе: напоследок попробую отпроситься на матч «Крыльев Советов»

Бывший гендиректор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что судебные заседания по его делу не будут проводиться до 23 сентября.

«До 23 сентября не будет никаких заседаний. Напоследок попробую отпроситься на матч «Крыльев Советов», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Ларин специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов и воспитанников академии «Чертаново».